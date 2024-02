Le parole di Angelina Mango appena dopo aver vinto Sanremo 2024: “Mi sento piccolissima in confronto a tutto questo”

Angelina Mango è la vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. La vittoria è stata decretata dall’unione dei diversi voti, sala stampa, radio e pubblico a casa. La giovane cantante, visibilmente emozionata e felice per la vittoria, ha risposto ad alcune domande appena dopo la premiazione che le ha concesso di salire sul gradino più alto del podio. Ancora con la voce tremante, e le lacrime agli occhi, la giovane, figlia d’arte, ha emozionato tutto il pubblico.

I finalisti di Sanremo 2024

Angelina Mango, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha trionfato a Sanremo 2024. La giovane, che si è classificata seconda ad Amici, ha conquistato il pubblico italiano con la sua canzone “La noia”. Dopo la premiazione, i festeggiamenti e le emozioni, Angelina ha dedicato qualche minuto del suo tempo per rispondere a qualche domanda dei giornalisti. La giornalista di Rai Radio2 le chiede a chi dedica la vittoria e, a chi ha pensato durante la premiazione e Angelina dice:

“La dedico alle persone che amo, a mia mamma e a mio fratello, al mio team, a Antonio e anche a me. La prima persone a cui ho pensato dopo la vittoria sono stata io, perché non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo, mi sento piccolissima in confronto a tutto questo. Sono fiera di me, di essere riuscita ad arrivare alle persone perché a me le persone arrivano tantissimo e questo vuol dire che è reciproco”

La giovane cantante, risponde alla domande visibilmente emozionata, con le lacrime agli occhi, la voce leggermente tremante ed un sorriso pieno di gioia. Una vittoria meritata, non per le sue radici, ma per il suo talento. Nella serata delle cover, in cui aveva portato la canzone “La rondine” del padre, aveva incantato il pubblico dell’Ariston e quello a casa. Ma, quella serata, aveva visto al primo posto Geolier, il quale, nella classifica finale, si piazza sul secondo gradino del podio.

Anche Mahmood, classificato al sesto posto nella classifica definitiva, ha commentato la vittoria di Angelina Mango dicendo:

“È stata molto brava, gliel’ho detto anche ieri, poi quando ha cantato la cover mi ha ucciso, quindi..”

Angelina Mango le parole dopo la vittoria

Ora, Angelina potrà godersi la sua meritata vittoria, in attesa di altri eventi tra cui l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmö in Svezia. Dopo 10 anni, una donna, torna finalmente a vincere il Festival di Sanremo.