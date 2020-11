Nel corso delle ultime ore Anna Boschetti si è lasciata andare ad un importante confessione. Durante una diretta Instagram, la blogger ha rivelato di esser stata incinta di Andra Battistelli e di aver perso il bambino alla quinta settimana di gravidanza. Un episodio che ha scatenato la reazione del suo ex compagno.

Anna Boschetti rompe il silenzio e fa una rivelazione molto importante in una diretta Instagram scatenando il caos in rete. Durante una conversazione con il blogger Amedeo Venza, la donna ha dichiarato di aver perso il bambino poco tempo prima che la storia con Andrea Battistelli naufragasse. Alla luce di questo, tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta.

Nella diretta Instagram con il blogger Amedeo Venza, con queste parole Anna Boschetti ha iniziato il suo racconto:

Mi hai lasciato un attimo senza parole. Sì aspettavo un bambino da Andrea. Non volevo dirlo, però lo tiro fuori, ne parliamo adesso e poi chiudiamo il discorso, essendo ancora una ferita aperta.

Si tratta di una confessione che non è passata per niente in osservato a tutti i telespettatori della diretta ma soprattutto allo stesso Andrea Battistelli. Senza alcuna ombra di dubbio, l’ex compagno della Boschetti non ha esitato a replicare e ha detto:

Un argomento molto delicato che a mio avviso non doveva uscire. Io sono un signore, la verità la so, ma non faccio uscire niente perché sono innamorato di Anna.

In seguito, l’ex concorrente di Temptation Island ha anche dichiarato di non aver mai commesso tradimenti nei confronti della sua allora fidanzata:

Non l’ho mai tradita sessualmente. Ho commesso errori e chiedo scusa, ma non quello.

Al contrario delle affermazioni di quest’ultimo, Anna Boschetti sostiene che il suo ex fidanzato l’abbia tradita con due tentatrici. Infatti, prima di raccontare tutta la verità sulla sua gravidanza aveva assicurato come non si sarebbe mai inventata un gossip del genere solo per aumentare i followers.