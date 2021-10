Di recente sul web è spuntata una foto che nel giro di poche ore è diventata virale. Protagonista dello scatto è il figlio di Luca Laurenti, Andrea. Quest’ultimo, essendo stato sempre lontano dalle luci dei riflettori, non è molto conosciuto come suo padre all’interno del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme la rarissima immagine.

Senza alcuna ombra di dubbio Luca Laurenti è uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo e non solo. Conosciuto sempre come il braccio destro di Paolo Bonolis, i due insieme formano una coppia vincente ed insuperabile. Sulla vita privata del conduttore non sappiamo molto, solo che ha una moglie ed un figlio. Conosciamoli meglio.

Da sempre Luca Laurenti, insieme a Paolo Bonolis, è un personaggio popolare nel mondo dello spettacolo. Grazie ai loro game show pieni di divertimento, la coppia ha conquistato la simpatia di tutto il pubblico italiano. Paolo e Luca si sono incontrati in tv nel 1991, in particolare ai provini per un programma che si chiamava Urka.

Sulla vita professionale dei due sappiamo tante cose, al contrario sulla vita privata di Luca Laurenti siamo a conoscenza di pochissime informazioni. Infatti, inutile dire che l’uomo è molto riservato e discreto. Nel 1994 il conduttore si è sposato con Raffaella, anche lei lontana dai riflettori e di professione fa l’avvocato.

Nel 1997 è nato il loro unico figlio, Andrea. Quest’ultimo non ha mai manifestato alcuna intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Tuttavia, sul web circola una foto rara del ragazzo che di certo non è passata in osservato agli utenti. Oltre allo scatto in questione non si è a conoscenza di altro circa la sua vita.

Sappiamo solo che Andrea vive a Milano con sua madre. A causa del lavoro di papà Luca che richiede molti spostamenti, i due riescono a vedersi poco ma quando il conduttore non ha impegni non aspetta neanche un minuto per tornare dalla tua bellissima famiglia.

