Anna Oxa confessa: “Ecco cosa penso di Fedez”

Anna Oxa è stata una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo. Durante la settimana sanremese sono state non poche le polemiche in cui la cantante è stata coinvolta. Ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, l’artista ha detto la sua sul Festival di Sanremo ed ha replicato alle parole che Fedez ha speso sul suo conto.

Anna Oxa è stata ospite di Belve. Un’intervista molto difficile, come l’ha definita la padrona di casa. La cantante, infatti, ha cercato più volte di non rispondere alle domande della giornalista, sviando e portando la conversazione da tutt’altra parte. Tra le tante dichiarazioni rilasciate non sono passate inosservate quelle che Anna Oxa ha rivolto a Fedez.

Durante la settimana sanremese, tramite una diretta Instagram, Fedez ha rilasciato alcune dichiarazioni su Anna Oxa che sono state molto chiacchierate dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel dettaglio, il cantante non si è fatto problemi a definire un’artista come ‘maleducata‘.

Nel salotto di Belve Anna Oxa ha deciso di rispondere a quanto rivelato dal cantante con queste parole:

Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda. Sono gli altri che sono passati davanti a me. Le prove le avevo alle 17. Poi non ritengo di dovere entrare a fare parte di questi giochini mediatici. Questa è maleducazione, è volgarità. Sono cose che non fanno parte del mio modo di vivere.

Anna Oxa ospite a Belve, le parole su Madame: “Non la conosco”

Durante l’intervista che Anna Oxa ha rilasciato a Belve c’è stato il tempo anche di chiarire il gossip che ha visto protagoniste la cantante e Madame. Ricordiamo che durante una delle serate del Festival, qualcuno ha messo in giro la voce secondo cui le due artiste sarebbero state protagoniste di un’accesa lite dietro le quinte. Anna Oxa ha chiarito il gossip con queste parole: