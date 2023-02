Fedez torna su Instagram e sbotta: “Fate schifo”: cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Il silenzio social dei due fa pensare ad una crisi, anche se molti pensano che sia tutto legato ad una strategia. Dopo alcuni giorni di silenzio il cantante è tornato sui social dove si è reso protagonista di una sfuriata che non è passata inosservata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Fedez una vera e propria furia sui social. Ieri pomeriggio il cantante ha condiviso alcune Instagram Stories in cui ha mostrato tutta la sua rabbia. Nessun riferimento a Chiara Ferragni; il motivo, infatti, è legato ad alcune domande poste da una giornalista di Fuori dal Coro.

Nel dettaglio la giornalista ha confessato al cantante di indagare sul suo orientamento sessuale. A questo punto Fedez, che ha registrato tutto, è sbottato sui social dove si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Queste sono state le sue parole:

Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d’inchiesta di Fuori Dal Coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale o se ho cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale e se lo fossi lo direi. Credo che il lavoro di giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori Dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o

E, continuando, il marito di Chiara Ferragni ha aggiunto:

E perché mai Fuori Dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno. Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste di c***o.

Dopo la sfuriata, Mario Giordano ha risposto al cantante scrivendogli che si è trattato di uno sbaglio. Queste le parole del giornalista: