Anna Oxa criticata per la sua canzone “incomprensibile”, la sua reazione non si fa attendere. L’artista risponde così

Anna Oxa risponde alle critiche del pubblico che non ha capito il significato della sua canzone Sali (Canto dell'anima), portata a Sanremo

Anna Oxa ha avuto il privilegio di aprire il Festival di Sanremo 2023, tornando in Rai dopo una lunga attesa. Il brano Sali (Canto dell’anima) non ha, però, convinto la sala stampa, che le ha riservato l’ultimo posto in classifica al termine della prima serata.

Inoltre, sui social il pezzo portato in gara ha riscosso opinioni contrastanti. Se qualcuno ne ha apprezzato lo stile (e la voce inconfondibile), altri lo hanno bocciato, senza mezzi termini, definendolo incomprensibile.

Festival di Sanremo 2023: Anna Oxa replica a chi non ha capito il significato di Sali (Canto dell’anima)

Anna Oxa replica sui social, tramite il suo ufficio stampa. Le critiche e l’ironia di una certa schiera di utenti non le hanno fatto piacere. E con toni piccati lei risponde, imputando la mancata comprensione del testo all’incapacità dell’ascoltatore.

Le possibilità, secondo l’interprete, sono due: o semplicemente ne preferisce altri sintatticamente meno strutturati oppure ha bisogno di supporto. In ogni caso, lei difende a spada tratta la propria canzone e ne va orgogliosa.

Il significato di Sali (Canto dell’anima) è di andare oltre l’invidia e la cattiveria che funestano il genere umano. Di ambire ai propri veri obiettivi, di imparare a guardare dentro sé stessi e perseguire una realizzazione sincera, spontanea e meno artefatta.

Al Festival di Sanremo 2023 Anna Oxa si è presentata come la concorrente con più successi nella manifestazione. Già in due occasioni ha trionfato all’Ariston e, qualora ottenesse la terza affermazione, eguaglierebbe il record di Iva Zanicchi.

L’Aquila di Ligonchio, ospite di Alberto Matano in un appuntamento speciale, si è simpaticamente augurata che la collega non si ripeta: tiene al suo record e guai a chi glielo tocca!

Scherzi a parte, la Zanicchi le ha dedicato delle belle parole, sottolineandone il grande valore artistico. Sarebbe anche a lei piaciuto partecipare alla kermesse canora, ma è certa che lo spettacolo preparato da Amadeus sarà all’altezza delle aspettative.