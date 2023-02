Anna Oxa sul palco dell’Ariston, ma sapete che nei giorni scorsi si è scatenata una polemica? È in causa con la Rai, ecco perché

Un abbraccio per chiudere le polemiche. Definitivamente. Così Anna Oxa e Giovanni Civitillo hanno messo la parola fine sulle tante illazioni innescate a seguito della mancata intervistata rilasciata dalla cantante alla moglie di Amadeus, durante la settimana dell’annuncio come concorrente del Festival di Sanremo 2023. L’episodio, avvenuto a La Vita in Diretta, ha destato parecchio clamore, con un video presto virale in rete.

Anna Oxa: causa con la Rai

In realtà – ha spiegato l’ufficio stampa di Anna Oxa – non aveva nessun tipo di problema né con Amadeus né con Giovanna Civitillo. La spiegazione era ben più semplice: non intendeva rilasciare nessuna intervista nel percorso di avvicinamento alla kermesse canora.

Gli unici dissapori ci sono stati tra Anna Oxa e la Rai, nati mentre lei concorreva, nel 2013, al talent Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Dopo un acceso diverbio con i giudici, l’artista si era dovuta ritirare a causa di un infortunio.

Secondo quanto poi raccontato dalla diretta protagonista al Corriere della Sera e a Live – Non è la d’Urso, da quel momento la TV di Stato ha chiuso le porte alla sua presenza in qualunque programma trasmesso sulle reti Rai. Nel corso dello spettacolo di Capodanno 2019, condotto da Carlo Conti, si sarebbe potuta esibire.

Ma da Viale Mazzini le hanno inviato una lettera in cui le veniva detto che per apparire nello show avrebbe dovuto rinunciare all’indennizzo per infortunio, senza farne parola con nessuno. Perché, in caso contrario, se avesse reso di dominio pubblico la missiva, le sarebbe toccato liquidare un risarcimento danni di 50 mila euro.

Anna Oxa ha, però, deciso di mostrare la lettera, al costo di saltare la trasmissione, per una querelle sfociata in una causa legale. Stando alle dichiarazioni della stessa cantante, Milly Carlucci le avrebbe confidato che era finita nella lista nera dei vertici Rai. Ma, a distanza di anni, è finalmente riapparsa al Festival di Sanremo.