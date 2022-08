Anna Pettinelli lancia una frecciatina ad Arisa: “Mi fa venire la…”

Dopo la notizia che non farà parte del cast della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli è tornata ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. In questi giorni, infatti, la speaker radiofonica sta facendo molto parlare di sé per una frecciatina lanciata ad Arisa. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.

Ormai è ufficiale non sembra esserci alcun dubbio: Arisa sostituirà Anna Pettinelli nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo essere stata presente nel talent come maestra di canto per tre edizioni consecutive, la speaker radiofonica ha deciso di lasciare la scuola.

A lanciare lo scoop della frecciatina che Anna Pettinelli ha rivolto ad Arisa è stato ‘Dagospia’. Stando alle parole del giornale, pare che la speaker non abbia per nulla gradito la decisione di Maria De Filippi di rimpiazzarla con Arisa. Questo è quanto scritto riguardo la vicenda:

Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. ‘Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite‘.

Dopo la pubblicazione del gossip le dirette interessate hanno preferito rimanere in silenzio e non hanno confermato né smentito le voci in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire che una delle due si esporrà riguardo questa vicenda.

Anna Pettinelli e le parole su Maria De Filippi

In un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ha commentato la sua esperienza ad Amici riservando anche delle parole per la padrona di casa Maria De Filippi. Questo è quanto dichiarato dalla speaker radiofonica: