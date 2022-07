Lorella Cuccarini bloccata su tutti i social da una collega: ecco di chi si tratta

Senza ombra di dubbio Lorella Cuccarini è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Anche quest’anno Maria De Filippi ha deciso di riconfermare la showgirl come professoressa nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. In queste ultime ore Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista dove ha fatto una rivelazione inaspettata su una sua collega.

In una recente intervista rilasciata a ‘La Nuova Sardegna’, Lorella Cuccarini ha espresso tutta la sua gioia per la sua riconferma nella prossima edizione ad Amici di Maria De Filippi, ma non solo. La showgirl, inoltre, ha ripercorso tutta la sua carriera lasciandosi andare ad una confessione che ha lasciato senza parole i suoi fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutti ricorderanno il difficile rapporto che Lorella Cuccarini ha avuto con Heather Parisi, evidenziato nell’edizione di Amici in cui entrambe erano professoresse. Nell’intervista rilasciata a ‘La Nuova Sardegna’ la Cuccarini ha spiegato che questo rapporto di contrasto c’era già prima del programma.

Oggi i rapporti tra la Cuccarini ed Heather Parisi continuano a rimanere freddi, tanto che la showgirl ha confessato di essere stata bloccata su tutti i social dalla sua collega.

Ci sono state diverse occasioni in cui Heather Parisi ha dimostrato di avere dei contrasti con Lorella Cuccarini. Tra le tante, l’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Queste sono state le parole che Heather Parisi ha speso nei confronti della sua collega:

Oddio ma perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti.