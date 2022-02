Anna Safroncik è un’attrice e modella italiana di origini ucraine, diventata famosa per il suo ruolo di Anna Baldi nella soap opera Cento Vetrine.

Non ha mai dimenticato quali siano le sue origini, soprattutto in questi ultimi giorni, durante la guerra tra la Russia e l’Ucraina. Anna Safroncik è nata a Kiev e oggi ha voluto condividere con i suoi seguaci, il suo dolore e la preoccupazione per la sua famiglia.

L’attrice ha raccontato che chiama suo padre ogni ora per sapere come procede la situazione.

Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile portare avanti gli impegni quotidiani, il lavoro. Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento non è possibile. Ogni uomo che viene fermato per strada sul territorio ucraino viene arruolato. Una mia amica mi ha fatto sapere che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla, gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire.

Anna Safroncik ha poi ringraziato tutti coloro che gli stanno mostrando affetto e vicinanza e che la stanno supportando in questo momento per lei di grande preoccupazione.

Ha spiegato di non saper descrivere come si sente e di essere terrorizzata perché i suoi amici e i suoi parenti sono a Kiev e lei è sempre in cerca di notizie e sempre al telefono per assicurarsi che tutti stiano bene.

A Kiev si vive un incubo.

Il giorno successivo, l’attrice è tornata ad aggiornare i suoi numerosi follower su Instagram:

Papà sta bene, è a casa sua. È lui che da la forza a me, è incredibile, che grande uomo! Speriamo che finisca tutto presto

Anna Safroncik si è trasferita in Italia all’età di 13 anni. Nel 1998 ha vinto il concorso di bellezza Miss Toscana ed ha conquistato l’ottavo posto al concorso di Miss Italia.

Il suo debutto sul grande schermo è arrivato nel 2000, grazie a Welcome Albania. Ma il successo vero e proprio è arrivato grazie al ruolo di Anna Baldi nel fiction Cento Vetrine.