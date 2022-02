Silvia Mazzieri è in dolce attesa. La bellissima attrice della serie TV del momento Doc 2 – Nelle tue mani, ha dato la bellissima notizia il giorno del suo 29esimo compleanno, ieri 23 febbraio.

Ha pubblicato una foto con il pancione in bella vista. Nello scatto Silvia Mazzieri sorride, mentre il futuro papà la abbraccia da dietro e accarezza dolcemente il pancione. Anche l’attore Yari Gugliucci diventerà papà.

Il compagno dell’attrice è conosciuto in particolar modo per la sua interpretazione nelle fiction La luce dei tuoi occhi e I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Poche parole che accompagnano il post su Instagram, ma cariche di significato:

Il mio regalo più grande VOI ❤️

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Mazzieri (@silvia__mazzieri)

Silvia Mazzieri non ha però ancora svelato il colore del fiocco o il nome scelto per il futuro nascituro.

La carriera di Silvia Mazzieri

Silvia Mazzieri è una giovane attrice italiana, conosciuta in particolar modo per aver indossato le vesti di Alba in Doc – Nelle tue mani e quelle di Giada in Vivi e lascia vivere.

Nasce a Pisa il 23 febbraio del 1993. Studia per diventare chimico industriale, ma poi si dedica al mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia e diventando Miss Cinema.

Nel 2014 interpreta la protagonista nel corto L’amore ormai, riscuotendo un enorme successo. Seguono altre interpretazioni nelle serie tv Braccialetti Rossi 4 e Provaci ancora prof!

Nel 2017, Silvia Mazzieri interpreta il ruolo di Silvana Maffeis ne Il paradiso delle signore.

Nella stagione 2019/2020 entra far parte di una delle serie attualmente di successo, Doc – Nelle tue mani, insieme all’amatissimo attore Luca Argentero e anche in Vivi e lascia vivere al fianco di Elena Sofia Ricci.

Chi è il compagno dell’attrice Yari Gugliucci

Yari Gugliucci è 19 anni più grande di Silvia Mazzieri e tra non molto i due attori diventeranno genitori di un bellissimo bambino o di una bellissima bambina.

Anche il futuro papà è conosciuto nel mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. Tra le serie tv in cui ha recitato e per le quali è più conosciuto, troviamo: I bastardi di Pizzofalcone 3 e Luce dei tuoi occhi.

La coppia non ama condividere dettagli intimi della propria vita privata, per questo sul web non ci sono molte notizie riguardo il loro amore o su come si siano conosciuti.