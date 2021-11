In questo periodo possiamo vederla su Canale 5 con i programmi Scene da un Matrimonio e All Together now. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che sta dimostrando di essere, oltre che un bravissima cantante, anche un’ottima conduttrice. In queste ultime ore l’ex compagna di Gigi D’Alessio sta facendo parlare di sé per lo scatto del cambio look che ha condiviso direttamente dal parrucchiere.

Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Anna Tatangelo è solita condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Nei giorni scorsi la conduttrice del programma di Canale 5, Scene da un Matrimonio, ha condiviso uno scatto che ha lasciato i suoi fan senza parole.

Come moltissimi altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Anna Tatangelo ha deciso di optare per un cambio look. La cantante ha deciso di condividere la sua scelta direttamente dal salone del suo parrucchiere. Queste le parole che Anna Tatangelo ha accompagnato allo scatto in questione:

Diamoci un taglio. Vi piace?

Inutile dire che, poco dopo la sua condivisione, il post condiviso dalla cantante è stato riempito di like e commenti positivi. Sono stati molti, infatti, gli utenti che hanno riempito di complimenti il giudice di All together now per il cambio look scelto.

Anna Tatangelo: il periodo felice della cantante

Questo è senza dubbio un periodo d’oro per Anna Tatangelo, sia dal punto di vista lavorativo che privato. Come già anticipato, possiamo vedere la cantante su Canale 5 nel weekend con i programmi Scene da un Matrimonio e All Together Now.

Ma anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale Anna Tatangelo sta vivendo un periodo davvero felice. Dopo alcuni gossip riguardo una possibile relazione con Livio Cori, la cantante e il rapper sono usciti finalmente allo scoperto. Dopo il brutto periodo passato a causa della separazione da Gigi D’Alessio, pare che Anna abbia ritrovato quella serenità tanto cercata.