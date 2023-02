Anna Tatangelo ha un nuovo amore: ecco chi è il fidanzato più giovane di lei

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Tatangelo è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la cantante abbia ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo fidanzato. Scopriamo insieme chi è lui e tutti i dettagli della loro storia.

In questi giorni il settimanale ‘Chi’ ha lanciato uno scoop su Anna Tatangelo che sta facendo il giro del web. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha reso pubblica la notizia secondo cui la cantante di Sora abbia ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo fidanzato, Mattia Narducci.

Chi è Mattia Narducci, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Non appena si è saputo il nome del nuovo amore entrato nella vita della cantante ci si è subito messi in moto per scoprire qualcosa su di lui. Stando a quanto emerso sul web, Mattia Narducci è un giovane modello nato nel 1997.

Sul nuovo fidanzato dell’ex compagna di Gigi D’Alessio non si hanno molte informazioni a riguardo. Stando anche a quanto condiviso sul suo profilo Instagram, possiamo dedurre che il giovane è senza ombra di dubbio molto riservato, dal momento che la maggior parte del post pubblicati riguardano il suo lavoro.

Mattia ha conquistato il cuore di Anna Tatangelo la quale, dopo aver accantonato la storia con Livio Cori, sembra aver ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo amore. Al momento la diretta interessata non si è esposta in merito al gossip che circola in questi giorni sul suo conto.

Senza ombra di dubbio la cantante di Sora vuole vivere il suo nuovo amore nel massimo della riservatezza e lontano da quella luce dei riflettori a cui, normalmente, è esposta in continuazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Anna Tatangelo parlerà in prima persona della sua nuova storia e dell’amore che ha conquistato il suo cuore.