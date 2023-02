Anna Tatangelo svela i motivi della separazione con Gigi D’Alessio

Senza alcuna ombra di dubbio Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio hanno rappresentato una delle coppie più amate e stimate nel mondo dello spettacolo. Dopo aver vissuto un amore durato circa 15 anni, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Tuttavia non sono mai stati rivelati i motivi della rottura. A distanza di qualche anno, a far luce sul mistero ci ha pensato la cantante di Sora. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati legati da una storia d’amore durata ben 15 anni. La coppia aveva reso nota la loro relazione verso la fine del 2006, quando la cantante di Sora aveva poco più di 18 anni. All’epoca, la donna finì nel mirino delle polemiche per via della differenza di età con il cantante napoletano.

Nonostante le pressioni dovute alla società, i due sono andata avanti per la loro strada e hanno anche dato alla luce un figlio. Tuttavia, dopo un lungo periodo di crisi, il 3 marzo del 2020 è giunto l’annuncio ufficiale della loro separazione. Da questo momento in poi, entrambi hanno preso strade diverse senza mai rivelare i veri motivi che si nascondono dietro la rottura.

Dopo quasi tre anni, la stessa cantante ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più in merito alla questione. Infatti, si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Lo ha fatto in occasione di una recente intervista, in cui ha spiegato che desiderava sposarsi con il suo compagno. Tuttavia, Gigi D’Alessio non era d’accordo di convolare a nozze. Dunque, dopo ben 15 anni, i due si sono separati per via di un matrimonio che non è mai arrivato.

Le relazioni di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Dopo la storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è stata legata a Livio Cori per qualche anno. Tuttavia, anche la storia con il rapper italiano è giunta a termine. Attualmente, sembra che la donna sia single. Nel frattempo, il cantante di Napoli vive una relazione con Denise Esposito dalla quale ha avuto il suo quinto figlio.