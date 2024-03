Annalisa incanta tutti al Billboard Women In Music: ma c’è un dettaglio del suo outfit non passato inosservato: il prezzo è choc

I personaggi famosi partecipano ad eventi importanti e in queste occasioni il loro outfit deve essere sempre impeccabile. Tutti gli artisti grazie ai loro abiti e accessori possono attirare l’attenzione di tutti. Ma spesso, alcuni dettagli passano inosservati. Oggi, vogliamo attirare l’attenzione sull’anello indossato da Annalisa al Billboard Women in Music.

Anello indossato da Annalisa

Annalisa è senza dubbio la donna del momento. Dopo un 2023 all’insegna del successo, con grandi hit, il suo 2024 è iniziato con il Festival di Sanremo. Sebbene si sia classificata “solo” al terzo posto, la sua canzone Sinceramente è la più ascoltata e più usata di TikTok. Visto il grande successo è stata invitata al BillBoard Women in Music, evento annuale dedicato alle donne più influenti nel campo musicale.

Anello indossato da Annalisa

All’evento, Annalisa indossava un abito trasparente, accompagnato dai suo immancabili reggicalze neri. Sul palco dell’evento, la musicista è stata premiata con il Global Force Award. Dopo aver ricevuto l’ambito premio, ha ringraziato tutti, compresi i fan che la seguono in tutti i suoi concerti. Ma non tutti hanno notato l’anello che la cantante indossava. Un maxi anello che risaltava sulla sua mano destra.

L’accessorio, firmato Dolce&Gabbana, interamente dorato, ha attirato molto l’attenzione. Ma in molti si sono chiesti quanto costi questo piccolo dettaglio. La particolarità di questo anello è nel logo di DG riprodotto in formato oversize, tanto da coprire quasi interamente sia l’anulare che il medio della mano destra. Appartenendo ad una collezione di qualche stagione passata, non è disponibile sul sito ufficiale della Maison, ma solo sugli e-commerce di moda di lusso. Il suo prezzo? 350€.

Il cambio look della cantante non è sicuramente passato inosservato in questo ultimo periodo. Infatti Annalisa ha abbandonato gli abiti molto più sobri per dar spazio alla sua femminilità e sensualità.