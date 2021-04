Annalisa Minetti tornerà a vedere, la bella notizia svelata proprio dalla cantante. I dettagli

É arrivata per Annalisa Minetti la bella notizia in cui da tempo sperava. Infatti, come dichiarato in un’intervista, la nota cantante potrà presto recuperare la vista grazie ad una nuova tecnologia. Più precisamente, la cantante potrà tornare a vedere grazie all’aiuto di due occhi elettronici molto innovativi e tecnologici.

Dopo 27 anni di cecità, si accende una speranza per Annalisa Minetti. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Grand Hotel’, la nota cantante ha annunciato che molto presto potrà tornare a vedere grazie all’ausilio di una nuova tecnologia. Si tratterà, precisamente, dell’utilizzo di due occhi elettronici di ultima generazione che trasformeranno senza dubbio la sua quotidianità.

Si tratta quindi di una tecnologia nuova e innovativa. A riguardo la nota artista ha dichiarato:

Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale.

E continuando, Annalisa Minetti ha affermato:

In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare.

Come funziona il dispositivo che permetterà ad Annalisa Minetti di poter vedere

Per quanto riguarda invece il meccanismo di funzionamento dei due nuovi occhi elettronici, l’artista ha spiegato:

In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome.

E continuando con l’intervista, la nota cantante ha aggiunto:

Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!

C’è da dire, però, che prima di poter usufruire di questa tecnologia innovativa, Annalisa Minetti dovrà seguire un corso che avrà lo scopo di imparare ad utilizzare il dispositivo. Nonostante ciò, entro l’estate la cantante potrà finalmente godere di questi due occhi elettronici che cambieranno per sempre la sua vita.