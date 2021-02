Com’è diventata cieca Annalisa Minetti? La nota cantante ha più volte parlato del suo dramma e ha svelato se, in futuro, potrà tornare a vedere

La cantante in futuro potrebbe riacquisire la vista grazie ad una sperimentazione in Francia

Tutti conoscono Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica affetta da retinite pigmentosa. Si tratta di una malattia ereditaria degli occhi che gradualmente l’ha portata alla cecità. Oggi, però, una nuova speranza si affaccia per Annalisa. Infatti, grazie ad una sperimentazione elaborata in Francia, la cantante, in futuro, potrebbe tornare a vedere.

I primi problemi della malattia della nota cantante risalgono all’età di sei anni, quando, come raccontato da lei stessa, non riusciva a vedere l’aquilone che suo papà aveva fatto volare per lei. Da lì i problemi sono continuati e dopo diverse visite i medici sono riusciti a capire il vero problema.

Dopo la diagnosi di retinite pigmentosa, la sua vista è peggiorata gradualmente. E quattro anni fa la nota cantante è diventata completamente cieca. Oggi, però, per Annalisa Minetti potrebbe esserci una nuova speranza. La bella notizia arriva dalla Francia dove lo scorso anno è partita una sperimentazione.

Il progetto consiste nel testare un microchip che sarà installato sotto la retina e che potrebbe aiutare i pazienti a riacquisire gradualmente la vista. Sicuramente una bella notizia per Annalisa Minetti, la quale, se qualora il progetto si rivelasse ottimale, potrebbe riacquistare la vista in futuro.

La carriera di Annalisa Minetti

Tutti ricordiamo la partecipazione della nota cantante al Festival Di Sanremo nel 1998, in gara con il brano ‘Senza te o con te’. Oltre ad essere una bravissima cantante, Annalisa Minetta è anche un’atleta paralimpica tanto che nel 2012 si è aggiudicata la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra. Ha fatto parte anche del cast di Tale e quale Show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, oggi Annalisa Minetti è felicemente sposata con Michele, un fisioterapista. Annalisa è mamma di due bimbi, Fabio, nato dal precedente matrimonio con l’ex marito Gennaro e Elena Francesca, nata dall’attuale matrimonio con Michele.