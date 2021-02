Annalisa Scarrone, avete mai visto la sua casa? Semplice, accogliente e ricca di tappeti, ma soprattutto a dimensione di gatto

Annalisa Scarrone abita in Liguria in una casa molto moderna ed accogliente insieme ai suoi due gatti.

Annalisa Scarrone bellissima ma soprattutto una cantante di grande talento. L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, il talent show al quale ha partecipato e che le ha permesso di diventare famosa. Parecchi i successi da lei interpretati e presentati in questi anni, milioni i suoi più fedeli fan che la seguono con grande affetto in tour ma anche semplicemente sui social. Proprio in quest’ultimo anno Annalisa è stata molto presente sui social, facendo tante dirette dalla sua abitazione. Così, abbiamo avuto modo di conoscere l’ambiente in cui vive. A proposito, avete mai visto la sua casa? Dalle immagini pubblicate dalla stessa, sembra un ambiente molto bello ed accogliente, ma soprattutto a prova di gatto.

Le foto della casa di Annalisa Scarrone

La cantante abita in un appartamento in Liguria insieme ai suoi tanto amati gatti, Blue e Bonsai. Ambiente caldo ed accogliente per la casa della nota cantante. La mobilia scelta dalla cantante è di colore bianco, un vero e proprio classico che di certo non passa mai di moda. In ogni angolo della casa troviamo libri, cd, fotografie e tanti ricordi di Annalisa e della carriera.

Non mancano quadretti raffiguranti alcuni dei suoi idoli musicali come Patti Smith, Bjork e tanti altri. Una delle stanze preferite di Annalisa è il salone, dove ama trascorrere gran parte del suo tempo libero insieme ai suoi amici pelosetti. Per la cucina, la cantante ha scelto lo stesso colore utilizzato per gli altri mobili, ovvero il bianco. Stile moderno, ma dotata di tutti i confort, così si presenta la sua cucina.

A non mancare in nessuna stanza sono i tappeti che rendono l’ambiente più caldo e più vintage. E la camera da letto? Anche in questa stanza sono presenti mobili bianchi, un armadio molto grande con ante scorrevoli a specchio.

Annalisa è davvero innamorata della sua casa, che abbiamo visto anche nel video musicale del brano presentato insieme a J-Ax, Supercalifragili, girato in quarantena.

