J-Ax, avete mai visto la sua casa? Sulle pareti di una stanza ci sono le chitarre e un dettaglio che non potete immaginare

J-Ax è uno dei cantanti rapper più famosi del nostro paese e di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Lo abbiamo visto recentemente protagonista della nuova edizione di All together now, il programma condotto da Michelle Hunziker. In questi ultimi anni, il rapper è stato molto presente in tv, anche come direttore artistico nel talent Amici di Maria De Filippi. Tanti i successi da lui interpretati in questi anni, tante le collaborazioni con altri artisti, tra i quali Fedez. J Ax è sposato con Elaina Coker, una bellissima ex modella americana naturalizzata italiana, dal 2007. I due si sono giurati amore eterno e dopo tanta fatica, sono diventati genitori di un bambino bellissimo di nome Nicolas. La famiglia felice vive a Milano. Avete mai visto la casa di J-Ax?

Le foto della casa di J-Ax

J-Ax vive all’interno di un appartamento molto particolare, a Milano. Il rapper, nonostante si possa pensare al contrario, ama molto stare a casa e soprattutto giocare insieme al figlio. Lo testimoniano diverse foto ed Instagram stories postate dallo stesso sui suoi canali social. Attraverso questi scatti e stories abbiamo avuto modo di vedere la casa di J-Ax.

L’appartamento del rapper appare molto accogliente e soprattutto a misura dell’artista. Il motivo? In diverse stanze sono presenti diversi strumenti musicali e microfoni. Non possono di certo mancare le chitarre, che il cantante ha esposto sulle pareti di una stanza, che è la sua stanza. All’interno della stessa, c’è anche un quadro di Elvis. A colpire l’attenzione dei fan però è una sorta di testa di mucca con delle corna dorate appesa nella stanza della musica di J-Ax.

L’artista e la moglie hanno scelto per il loro appartamento uno stile classico ma nel contempo moderno. Il pavimento ad esempio è in bianco e nero con diverse armonie geometriche, come a formare un grande tappeto. In questo video, realizzato durante la quarantena si possono vedere alcuni dettagli della casa del noto rapper.

Non manca lo spazio per il gioco che il rapper utilizza insieme al figlio Nicolas. Spesso sul profilo Instagram del cantante sono apparse foto che lo ritraggono insieme al figlio, sdraiati su un grande divano color grigio ricco di cuscini, intenti a leggere un libro. Un nido d’amore a misura di tutta la famiglia, dove J-Ax vive con la moglie Elaina Coker e il loro bambino.

