Annalisa sotto i riflettori: ecco la sua reazione alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024

Durante vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024, l'attenzione è stata in parte catturata dall'espressione di Annalisa, che sembra nascondere un po' di delusione.

Ogni anno, subito dopo l’annuncio della vincitrice del Festival di Sanremo, si scatenano polemiche e dibattiti tra il pubblico e gli artisti stessi. Mentre alcuni applaudono la scelta della giuria e festeggiano il trionfo della cantante, che quest’anno è Angelina Mango, altri esprimono delusione o sollevano dubbi sul risultato ottenuto. Persino tra i partecipanti al festival possono emergere disaccordi o insoddisfazioni riguardo i risultati della classifica finale. Secondo alcuni telespettatori, a non aver reagito bene alla notizia della vittoria di Angelina è la terza classificata, Annalisa.

Il podio della 74esima edizione del Festival della Musica Italina vede al primo posto Angelina Mango, al secondo il cantante napoletano Geolier e al terzo Annalisa. Quest’ultima ha sollevato alcuni dubbi al pubblico riguardo la reazione avuta mentre proclamavano il trionfo della Mango.

io adesso mi AMMAZZO datemi sue notizie ditemi come sta pic.twitter.com/p4jZOxZCNA — stemas 🫒 (@jadestuxedo) February 11, 2024

Come tutti sapete, le prime polemiche a venir fuori sono state quelle che riguardano la vittoria della serata cover assegnata a Geolier. Lo stesso cantante ha placato le polemiche discolpando il pubblico e sostenendo che avrebbero fischiato chiunque fosse stato al suo posto. Quindi, secondo il giovane napoletano non era un accanimento nei suoi confronti.

Pare che al momento della premiazione Annalisa, che in quel momento era dietro la vincitrice, mostrasse una forte commozione, con gli occhi lucidi di lacrime. Secondo alcune speculazioni, questa non era un’espressione di gioia, ma di delusione per il trionfo della figlia di Mango.

Sui social media sono emersi numerosi post che analizzano le sue espressioni facciali nel momento in cui Angelina viene premiata con il leone. Nonostante ciò, la cantante di “Sinceramente” non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione, lasciando spazio solo alle supposizioni dei telespettatori, che hanno interpretato le emozioni percepite attraverso l’espressione del suo volto.