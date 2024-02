Nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Annalisa è una delle protagoniste, si è esibita con La Rappresentante di Lista ed il coro Artemia, con il brano “Sweet dream (Are madre of this)” ed ovviamente è molto piaciuta.

CREDIT: RAI

In questa avvenuta, la famosa cantante ha scelto come stilista Dolce & Gabbana e la stilista Susanna Ausoni, ha scelto per lei dei look audaci, semplici, ma anche molto eleganti. Proprio lo stile che la rappresenta di più.

Nella serata delle cover, Annalisa si è presentata sul palco con un mini dress a giacca, in vernice nera, effetto coccodrillo. Come sempre un modello molto corto, che ha messo in vista le sue reggicalze, come ha fatto per praticamente tutte le serate.

Tuttavia, in molti avranno notato un dettaglio, che non è di certo passato inosservato. Sarebbe proprio che la cantante per tutte la sua avventura di Sanremo, ha scelto di indossare sempre le stesse scarpe, anche se di colore diverso.

Perché Annalisa ha indossato sempre le stesse scarpe a Sanremo

CREDIT: RAI

La realtà però, su questo argomento, è completamente diversa da quella che tutti credono. Durante la serata della sua esibizione, ha scelto di mettere in vista il dettaglio delle scarpe trasparenti, che erano appunto legate alle sue calze, sempre velate.

Per la serata delle cover invece, le scarpe erano di colore scuro. A primo impatto però, le scarpe e le calze sembrano essere separati, ma in realtà è un modello di Dolce & Gabbana e sono unite tra loro.

CREDIT: RAI

Annalisa sembra proprio non poterne fare più a meno! Per tutte le sue esibizioni, infatti ha scelto di vestire uno stile elegante, ma audace. Inoltre, la sua scelta è proprio quello di seguire percorso di stile, che vede come protagonista proprio la collezione “Lingerie” di Dolce & Gabbana. Forse questi stivali, potrebbero diventare un vero must del suo stile.