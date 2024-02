Il pubblico presente all'Ariston non ha ben accolto la classifica finale della quarta serata del Festival di Sanremo 2024

La classifica della quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo vede al primo posto Geolier, il rapper napoletano che per la serata delle cover, si è esibito con tre grandissimi artisti: Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

Tuttavia, il pubblico presente all’Ariston non si è mostrato affatto d’accordo con la decisione del televoto, della sala stampa e della radio. Non appena Amadeus ha terminato di elencare i 5 artisti sul podio, fischi e gridi di delusione hanno invaso l’atmosfera. Lo stesso conduttore ha fatto notare che il pubblico del Festival di Sanremo non era affatto d’accordo con la decisione del voto della quarta serata. Con molta probabilità, tutti si aspettavano che al primo post ci fosse Angelina Mango, che con la sua esibizione ha commosso tutti.

La rondine, la canzone del suo papà scomparso, esibita in modo impeccabile e commovente. Pino Mango vive nel cuore dell’Italia intera, la sua musica non sarà mai dimenticata. Il grandissimo cantante italiano degli anni ’80, ’90 e duemila, è scomparso all’età di 60 anni proprio mentre cantava sul suo amato palco. Un malore improvviso, l’interruzione della canzone, le scuse con il pubblico e la corsa in ospedale. Purtroppo Mango è deceduto prima di raggiungere la struttura sanitaria.

La polemica dopo la conclusione della quarta serata del Festival di Sanremo

Al termine della puntata, sul web si è scatenata una vera e propria polemica tra coloro che erano d’accordo con la classifica e coloro che, invece, la pensavano esattamente come il pubblico presente all’Ariston. L’ultima classifica andrà a sommarsi con quelle delle precedenti serate. È la seconda volta che Geolier conquista il primo posto, è già accaduto durante la seconda serata del Festival di Sanremo, con il televoto del pubblico.

Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è un rapper italiano nato a Napoli il 23 marzo del 2000. Il debutto dell’artista è arrivato nel 2018, dopo la pubblicazione del singolo P Secondigliano insieme a Nicola Siciliano.