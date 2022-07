Il mondo del cinema statunitense e mondiale hanno da poche ore appreso la triste notizia della morte di un grandissimo interprete, famoso per aver recitato in film di enorme successo. Questi era Paul Sorvino, diventato leggenda grazie al suo ruolo di Paulie in “Quei Bravi Ragazzi”. Si è spento per cause naturali all’età di 83 anni e a dare la notizia ci ha pensato sua moglie Dee Dee.

Ci sono attori che, grazie ai ruoli da loro interpretati, sono riusciti ad entrare nei cuori di milioni e milioni di persone. Interpretazioni magistrali che resteranno per sempre nella storia del cinema.

Uno di questi straordinari personaggi, era sicuramente Paul Sorvino.

Nato a New York da genitori italiani, Sorvino ha cercato prima di tutto di diventare un cantante lirico. Non riuscendoci, si concentrò sulla recitazione e questa scelta lo ripagò appieno di tutti i suoi sforzi.

L’esordio arrivò nel 1964 a teatro, sui prestigiosi palcoscenici di Broadway, mentre nel 1971 ebbe il suo primo ruolo importante al cinema, quando recitò in “Panico a Needle Park”, al fianco di Al Pacino.

Sono centinaia le produzioni teatrali, cinematografiche e televisive a cui ha preso parte nell’arco della sua straordinaria carriera. Tuttavia, a renderlo davvero immortale in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, è stato il suo ruolo di Paulie in “Quei Bravi Ragazzi” di Martin Scorzese.

A fine maggio scorso, il cast del film cult era già stato colpito da un altro tremendo lutto, con la morte improvvisa dell’altro grandissimo attore, Ray Liotta, scomparso a soli 67 anni.

L’annuncio della morte di Paul Sorvino

Paul Sorvino si sposò una prima volta nel 1966 con Lorraine Davis e da lei ebbe tre figli: Mira (attrice), Amanda e Michael (doppiatore). Nel 1991 sposò Vanessa Arico, dalla quale divorziò nel 1996. Nel 2014, poi, sposò Dee Dee Benkie.

Proprio quest’ultima, che gli è restata affianco fino alla fine, si è occupata di dare il triste annuncio della sua morte sui social.

Credit: deedeesorvino – Instagram

Alla bellissima foto di coppia, la donna ha aggiunto:

Sono completamente devastato. L’amore della mia vita e l’uomo più meraviglioso che abbia mai vissuto sono scomparsi. Ho il cuore spezzato.

Decine i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia di Paul. Alec Baldwin, ad esempio, ha mostrato vicinanza in particolare alla figlia Mira, anch’essa attrice.