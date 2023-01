Antonella Clerici confessa: “Ecco come ho scoperto di essere stata tradita”

In un'intervista rilasciata a 'Chi Magazine' la conduttrice ha rivelato come ha scoperto di essere stata tradita

Antonella Clerici è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati nel mondo dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune rivelazioni private che non sono passate inosservate. Nel dettaglio, Antonella Clerici ha rivelato il modo in cui ha scoperto di essere stata tradita.

In questi ultimi giorni Antonella Clerici è uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. La conduttrice di É sempre Mezzogiorno ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’ dove ha rivelato alcuni retroscena della sua vita privata, come il tradimento subìto da parte del suo ex compagno Eddy Martens.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ricordo quando, sulla copertina di ‘Chi’, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta.

Antonella Clerici e il matrimonio con Vittorio Garrone: le parole della conduttrice

La lunga intervista di Antonella Clerici al settimanale ‘Chi’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che la conduttrice ha deciso di rilasciare in merito alle voci del presunto matrimonio con il compagno Vittorio Garrone.

A tal proposito la conduttrice Rai ha smentito tutte le voci in circolazione riguardo questo gossip, affermando:

Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo.

L’intervista si è poi conclusa con alcune rivelazione che la Clerici ha fatto su Silvia Toffanin. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato di essere la vicina di casa della moglie di Pier Silvio Berlusconi, sulla quale si è esposta con queste parole: