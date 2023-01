Antonella Clerici e la dieta del 5: ecco cos’è e come funziona

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonella Clerici è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Qualche giorno fa la conduttrice ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Silhouette Donna’ dove ha parlato della dieta del 5. Scopriamo insieme cos’è e come funziona: ecco tutto quello che c’è da sapere.

In questi ultimi giorni Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista a ‘Silhouette Donna’ dove ha trattato un argomento molto caro a tutti: la cura del corpo. Al noto giornale la conduttrice di É sempre Mezzogiorno ha dichiarato di curare sé stessa attraverso una buona alimentazione e una sana attività fisica.

A tal proposito, Antonella Clerici ha parlato della dieta del 5, argomento che sin da subito ha interessato moltissimi lettori. Al noto giornale la conduttrice ha rivelato che a pranzo mangia un piatto di verdure mentre a cena ha la possibilità di scegliere tra proteine con verdure o minestrone.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali.

Inoltre, la conduttrice ha rivelato che può anche concedersi mezzo bicchiere di vino a tavola. Punto fondamentale che Antonella Clerici ha voluto sottolineare, è il fatto che non dimentica mai di assumere due litri d’acqua al giorno. Chi porta avanti la dieta del 5, inoltre, può anche concedersi, senza aggiunta di zuccheri, tisane o tè.

A spiegare nel dettaglio come funziona la dieta del 5 che porta avanti Antonella Clerici è stata la dottoressa Evelina Franchi. Queste sono state le parole della dottoressa riguardo la conduttrice di É sempre Mezzogiorno:

Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli […] Pensata per perdere i chili superflui in 5 settimane, la Dieta del 5 si basa sugli abbinamenti dei diversi cibiper evitare accumulo di tossine e squilibri nutrizionali. Insegna a mangiare controllando le quantità ma soprattutto punta sugli alimenti con bassa densità calorica ma che forniscono una percentuale equilibrata di nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine/ minerali, fondamentali per proteggere l’organismo, eliminando quelli ricchi di calorie “vuote”.