Antonella Clerici, la figlia segue le sue orme: le foto non mentono

Antonella Clerici ha ripreso la consueta collocazione nei palinsesti Rai: quella del mezzogiorno, che, secondo l’opinione di tanti, le si addice meglio. Non è però la sola in famiglia a nutrire una passione per la cucina. Difatti, pure la figlia Maëlle, ormai diventata una signorina, prova a seguire le orme della madre. Grazie al suo talento tra i fornelli finirà in televisione? Senz’altro ha già le porte semi aperte. Antonellina ha iniziato a muovere però i primi passi nello spettacolo non nel mondo della cucina, bensì dello sport.

Antonella Clerici: il favore dei telespettatori

Con La prova del cuoco, Antonella Clerici è entrata nelle case e nei cuori del grande pubblico. Ha dimostrato di avere stoffa per tale tipologia di format. E infatti ha recentemente iniziato una nuova avventura, È sempre mezzogiorno, accolta dal favore dei telespettatori.

L’ascesa lavorativa

Con il successo del programma poi passato ad Elisa Isoardi, la Clerici ha scalato posizioni nelle gerarchie interne del servizio radiotelevisivo nazionale.

A incrementare la notorietà il gossip, che l’ha vista sentimentalmente compromessa con personaggi più o meno celebri. Oggi tocca però alla sua Maëlle immaginare il suo futuro.

Buoni rapporti tra ex

Nata dall’amore ormai finito con il congolese Eddy Martens, più giovane di 15 anni, la ragazzina è figlia unica della Clerici, quindi mamma ha gli occhi esclusivamente per lei. Nonostante la love story con Eddy sia durata un decennio, il sentimento è finito da un pezzo e adesso è felice accanto a Vittorio Garrone. I rapporti tra gli ex sono buoni, se non altro per il benessere e la serenità della loro “piccolina”.

Antonella Clerici: merito condiviso con la figlia

Giorni fa la presentatrice ha condiviso sui social media una storia in cui menzionava una collega, al comando di una trasmissione simile alla sua, per mostrare una delle sue ultime creazioni. Il merito del dolce fotografato è però condiviso con la adorata figlioletta: il talento di cuoca sembra essere di famiglia!