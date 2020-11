Benedetta Parodi è uno dei volti più amati e stimati nel mondo dello spettacolo. Ancora prima di diventare una figura importante nell’ambito culinario, la donna era una delle giornaliste più famose della televisione. Tempo fa è spuntata una sua foto in rete che ritrae la donna da bambina. Ecco Benedetta Parodi come non l’avete mai vista!

Benedetta Parodi non smette mai di sorprendere tutti i suoi fan. La celebre cuoca, oltre ad essere sempre presente dietro ai fornelli pronta a cucinare le sue deliziose ricette, è anche molto attiva sui social. Infatti, all’ex giornalista piace condividere i propri momenti quotidiani con i suoi fan e interagire con loro. Tra i suoi meravigliosi scatti ne troviamo uno appartenente al passato in cui appare la donna quando era solo una bambina.

Benedetta Parodi ha una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Da conduttrice di telegiornali, a presentatrice di programmi di cucina fino ad arrivare alla professione di scrittrice la donna è piena di ambizione e obbiettivi da raggiungere. D’altronde, sin da quando era piccola, non ha mai nascosto la sua passione per la cucina. Ma come era Benedetta Parodi da bambina?

Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità di tutti i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Eccola qui nell’immagine di sopra la celebre cuoca bellissima e sorridente come sempre.

Tuttavia, Benedetta sembra non essere cambiata poi così tanto nel corso del tempo. Il sorriso innocente, i lineamenti perfetti e lo sguardo profondo sono rimasti gli stessi di adesso. Attualmente l’ex giornalista è sposata con Fabio Caressa dal quale ha avuto tre bellissimi figli.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Vanity Fair”, Benedetta Parodi si è lasciata andare ad un’importante confidenza. Legata particolarmente a sua sorella Cristina Parodi, lei stessa ha dichiarato quanto sia importante il rituale di mangiare insieme in famiglia:

Lo facciamo ogni sera: è il nostro momento, e provo a fare in modo che non ci siano distrazioni. A tavola ci sono delle regole che secondo me devono essere sempre seguite: si mangia senza televisione e possibilmente senza telefono.