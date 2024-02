Antonella Clerici, la verità sulla conduzione del Festival di Sanremo 2025: cosa ha dichiarato la conduttrice

Antonella Clerici, figura di spicco della televisione italiana, ha recentemente condiviso il suo punto di vista su due argomenti di grande interesse nel panorama dell’intrattenimento: il Festival di Sanremo 2025 e la scelta di Lorenzo Biagiarelli di lasciare il programma “È sempre mezzogiorno”.

In merito a Sanremo 2025, Clerici ha espresso chiaramente di non aver mai seriamente considerato l’idea di condurre il Festival, specialmente dopo l’edizione condotta da Amadeus. Tuttavia, ha riconosciuto l’importanza di trovare un conduttore adatto per un evento così prestigioso, sottolineando la complessità e l’importanza del ruolo.

La discussione si sposta poi sulla decisione di Biagiarelli di lasciare “È sempre mezzogiorno” dopo l’evento che coinvolse la ristoratrice di Lodi. Ricordiamo che Lorenzo Biagiarelli, food blogger, ha sollevato dubbi sulla veridicità di una recensione omofoba ricevuta dalla pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano. Biagiarelli ha evidenziato alcune incongruenze nella storia e ha sollevato dubbi sulla sua autenticità. Tuttavia, la situazione ha preso una piega drammatica quando il corpo della titolare del locale, Giovanna Pedretti, è stato trovato senza vita nelle acque del fiume Lambro. La polizia ha ipotizzato che si sia tolta la vita. Molte persone hanno collegato il presunto suicidio alla disputa online scatenata dalla recensione omofoba e alle perplessità sollevate da Biagiarelli.

La Clerici ha manifestato empatia nei confronti del collega, riconoscendo che la situazione non è imputabile a Biagiarelli stesso. La ristoratrice ha fatto questa terribile scelta seguito di una serie di attacchi sui social media, un episodio che ha scosso profondamente il programma e il suo staff. In questa delicata situazione, Biagiarelli potrebbe aver sentito la necessità di cambiare rotta nella sua carriera, magari orientandosi verso programmi di natura diversa.

Infine, Clerici ha brevemente discusso del programma “Io canto Senior“, annunciato su Canale 5 mentre va in onda “The Voice Senior” su Rai 1. Ha espresso preoccupazione per una possibile sovrapposizione tra i due programmi, auspicando che venga garantita una programmazione televisiva equilibrata e variegata per il pubblico.