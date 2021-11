Antonella Clerici si racconta in un'intervista di Oggi, ecco le dichiarazione su sua figlia e il suo ex compagno

Antonella Clerici ha deciso di aprire il suo cuore e si è raccontata in un’intervista al settimanale “Oggi”. La celebre conduttrice della tv italiana ha parlato di sua figlia e del suo ex compagno, in particolare del rapporto che i due vivono. Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo dello spettacolo. Dopo alcuni periodi di difficoltà, la donna sembra aver ritrovato di nuovo la serenità nella sua vita. Infatti adesso ha un nuovo posto di lavoro nella televisione italiana ed ha anche un nuovo compagno, Vittorio Garrone, con cui presto convolerà a nozze.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Antonella Clerici ha rivelato alcuni dettagli del rapporto tra sua figlia e il padre Eddy Martes. Da quanto si apprende, sembra che all’inizio tra i due non c’era quella complicità che lega un padre e un figlio, causa di questo anche la distanza fisica. Tuttavia adesso la situazione sembra essere migliorata.

Infatti, la celebre conduttrice ha affermato che sua figlia Maelle ha riallacciato i rapporti con suo padre gradualmente. Dunque, adesso anche lei è più tranquilla nel vedere la 12enne serena e in sintonia con il padre. Queste sono state le sue parole:

Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante […] ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata.





All’inizio però la situazione in famiglia era molto più complessa. Maelle Martens viveva con grande timore il rapporto con suo padre. In seguito però Eddy Martens si è reso conto degli sbagli compiuti ed ha deciso di rimediare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Per quanto riguarda la ragazzina e il compagno di sua madre, Vittorio Garrone, tra i due sembra esserci un legame speciale. L’uomo in qualche modo è riuscito a colmare quel vuoto che Eddy Martens, a causa delle distanza, ha lasciato nella vita di sua figlia: