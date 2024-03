Antonella Clerici torna a parla del caso Biagiarelli, le parole della conduttrice stupiscono: il motivo

Dopo il tragico evento legato alla ristoratrice Giovanna Pedretti, la cui vita si è tragicamente spezzata proprio per mano della stessa donna, Lorenzo Biagiarelli ha preso la decisione di non fare più parte del cast di È Sempre Mezzogiorno, programma Rai con Antonella Clerici. Il foodblogger, compagno della giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ Selvaggia Lucarelli, era finito al centro della bufera che lo ha coinvolto a proposito dell’indagine per istigazione al suicidio sul caso Pedretti.

Antonella Clerici ha rispettato la scelta dello chef Biagiarelli e aveva recentemente spiegato le ragioni dietro la sua assenza dal programma di Rai Uno. Era lui che aveva riferito lo scandalo delle presunte recensioni false della ristoratrice per pubblicizzare la sua attività:

La tragedia che ha coinvolto Giovanna mi ha profondamente addolorato come essere umano. Tuttavia, non ritengo opportuno né voglio scusarmi. Le condizioni non sono più adatte per il mio ritorno nel programma, quindi non mi vedrete più in diretta.

In un’intervista rilasciata a ‘Chi’, Antonella Clerici ha difeso Biagiarelli, affermando che quanto accaduto a Giovanna Pedretti non può essere attribuito a lui. Per lei è ovvio che sia così per chi “non agisce in malafede”. La conduttrice ha anche espresso la sua opinione sulle motivazioni che potrebbero aver spinto lo chef ad abbandonare il suo ruolo nel programma.

Nutro un grande affetto per Lorenzo, è una persona ricca di sfumature. Credo abbia fatto una scelta. Il nostro programma è improntato alla leggerezza e forse lui desiderava affrontare tematiche diverse. L’evento tragico ha avuto un ruolo nel suo distacco dal programma, ma non è colpa sua. Immagino si sia sentito a disagio, abbia fatto un ripensamento e abbia deciso di intraprendere una nuova direzione nella sua carriera. Io continuerò a volergli bene: l’ho scelto e lo conosco bene. Ognuno di noi può commettere errori di valutazione, e bisogna maneggiare i social con attenzione. Non mi sento di giudicare nessuno.

La presentatrice riferisce di situazioni in cui si può arrivare inaspettatamente a tragedie. Per Antonella Clerici “non è giusto demonizzare una persona”. Per la conduttrice Rai, i social possono trasformare facilmente qualcuno da eroe a criminale in poco tempo. In ogni caso, il rispetto della scelta di Biagiarelli resta: