Antonella Elia confessa in lacrime: “L’ho ucciso, sono stata un’idiota”

Antonella Elia è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone. Qui l’ex valletta si è messa a nudo raccontando la sua vita e lasciandosi andare ad alcuni retroscena privati mai rivelati prima. Nel dettaglio Antonella Elia ha confessato in lacrime di aver abortito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ospite del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, Antonella Elia si è aperta con la padrona di casa rievocando alcuni episodi che hanno segnato la sua vita. Tra questi non è passato inosservato il racconto sull’aborto, evento che ha segnato profondamente la sua vita.

Alla domanda di Serena Bortone sul perché ha deciso di rivelare questo drammatico segreto, Antonella Elia ha risposto con queste parole:

L’ho detto in una intervista dove il giornalista mi ha chiesto: ‘Hai qualche segreto da dire?’ Sì, te lo dico, ma non lo dici.

E, continuando, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha poi proseguito:

Era il più grande segreto della mia vita, perché è la più grande vergogna della mia vita. Poi, in realtà, lui mi ha detto ‘Se non vuoi dirlo, non lo dico’. Alla fine, quando ho letto l’intervista, ho pianto tutte le lacrime di questo mondo, perché vedere pubblicato un segreto di cui ci si vergogna profondamente è orribile, come gettare la tua vita a brandelli. Se tu ti vergogni di una cosa non la devi dire, ma io dico tutto, sono sempre stata così, fin da bambina.