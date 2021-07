Antonella Elia, la showgirl si espone sulla lite con Samantha De Grenet e svela la verità

Ospite del programma di Rai 2 Belve, Antonella Elia è tornata a parlare del suo rapporto con Samantha De Grenet. In particolar modo la showgirl ha fatto un’importante rivelazione sulla lite avuta con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato Antonella Elia a riguardo.

Tutti ricorderanno la lite che Antonella Elia ebbe con Samantha De Grenet durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di qualche mese dall’accaduto, la showgirl è tornata a parlare di questo argomento nel programma tv di Rai 2 Belve, condotto da Francesca Fagnani. Stando a quanto raccontato, Antonella Elia ha affermato di non essere pentita da quanto accaduto e si è esposta a riguardo con queste parole:

A queste parole Antonella Elia ha poi aggiunto:

Nel corso della lite, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha poi definito l’ex gieffina Samantha De Grenet come la regina del gorgonzola.

A distanza di quelle parole, a Belve Antonella Elia ha dichiarato che quell’insulto le sarebbe stato suggerito. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io lo dico. La cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del Gorgonzola. Non è farina del mio sacco. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia. Però quella cosa mi è stata detta, mi è stato detto di dirglielo e io: ‘Va bene, lo dico’. Non dirò mai chi me l’ha suggerito. Io, però, non l’avevo neanche mai vista quella pubblicità. Anch’io ho fatto degli spot ma all’inizio, mentre lei lo ha fatto all’apice della carriera […]