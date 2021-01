Antonella Elia massacra una concorrente del GF Vip: “Borgatara e ripulita male”

Scontro tra leonesse al Grande Fratello Vip. In via eccezionale, Alfonso Signorini ha spedito l’opinionista Antonella Elia dentro la Casa per avere un confronto con la “nemica giurata” durante la trentunesima puntata del reality show. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha chiesto e ottenuto il permesso di varcare la porta rossa per misurarsi con Samantha De Grenet, in seguito allo scontro avvenuto settimana scorsa.

Antonella Elia: critiche aspre

Una volta di fronte alla rivale, Antonella Elia l’ha criticata aspramente. Le ha immediatamente domandato chi si crede di essere. Se pensa di avere il diritto di parlare in quella maniera. Sul suo conto – ha poi aggiunto – ha detto la verità. In tre occasioni hanno incrociato il cammino e non si sono mai manco parlate.

Stroncatura piena

Una scatenata Antonella Elia ha puntato ulteriormente il dito contro la De Grenet. Al massimo della sua carriera – ha sentenziato – ha fatto la regina del gorgonzola. Un’arrogante convinta di poter ricoprire di male parole il prossimo. E comunque è un po’ ingrassata, sta cedendo al peso dell’età, ha chiosato: trova fantastico definire le persone per come sono davvero.

Samantha ha replicato dando sarcasticamente della signora ad Antonella. Tuttavia, quest’ultima ha sparato a zero nei riguardi della capitolina. La considera una borgatara ripulita male. Se avesse modo di entrare dentro, lo riterrebbe un godimento.

Affondi sulla gestione

Successivamente Antonella Elia ha voluto avere una conversazione con Andrea Zelletta e lo ha accusato di aver mostrato ben poco della sua personalità durante i quattro mesi di permanenza nel programma. Poi gli affondi sulla gestione dell’affaire che lo ha visto coinvolto insieme alla fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta negli studi di Uomini e Donne.

Antonella Elia senza freni

In diretta – ha affermato – non ha reagito e ora è una settimana che piange. Il ragazzo ha comunque preso ancora una volta le parti della dolce metà: la difenderà fino alla morte, i chiacchiericci se li porta via il vento, ha ribattuto.