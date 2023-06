Antonella Elia su Ilary Blasi: “Perché non conduco io L’Isola Dei Famosi?”

In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Antonella Elia si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni in merito alla sua vita professionale e sentimentale . Tra i vari argomenti, è emerso anche quello relativo L’Isola Dei Famosi rispetto al quale la showgirl si è resa protagonista di una rivelazione inaspettata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Di recente, Antonella Elia è stata raggiunta dei microfoni del “Corriere della Sera”. Durante la conversazione, sono stati fatti diversi riferimenti a Ilary Blasi e in particolare alla nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è reduce di una ricca esperienza in Honduras in cui è diventata celebre per la rissa scoppiata con Aida Yespica.

Nel corso dell’intervista, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha espresso pubblicamente la sua volontà di giungere al timone della conduzione del programma, lanciando una provocazione a Ilary Blasi:

Quando la guardo in tv mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara.

Antonella Elia: “Ho deciso di non sposare Pietro Delle Piane”

Nell’intervista al “Corriere della Sera”, Antonella Elia ha parlato anche in merito alla sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Malgrado quest’ultimo gli abbia chiesto ben due volte di sposarlo, la donna ha rifiutato il matrimonio.

Lei stessa ha svelato il motivo di tale decisione. Stando alle sue affermazioni, sembra che Antonella non voglia convolare a nozze con il suo fidanzato a causa della differenza di età. Pertanto, il prossimo 1 novembre la donna compirà 60 anni mentre il suo compagno ha 10 anni in meno rispetto a lei. Queste sono state le sue parole: