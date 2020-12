Antonella Elia su Pietro Delle Piane: “E finita. Mi ha spaccato il cuore”

Non c’è pace nella vita sentimentale della famosa opinionista del Grande Fratello Vip. Antonella Elia, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato a lungo della sua vita sentimentale.

Sembra che per lei e Pietro Delle Piane non ci sia più futuro. I due, che hanno sempre vissuto una relazione travagliata, hanno deciso di dirsi addio. L’opinionista, a cuore aperto, ha spiegato alla conduttrice che non c’era più nulla da fare.

“Con Pietro è davvero finita. Era in prova, ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore”. Il dolore della donna si evince da queste frasi, ma purtroppo è convinta: “Non tornerò mai più con lui, ma continuerò ad amarlo”.

Della loro rottura si è parlato molto anche nei salotti di Barbara D’Urso. Lì, l’uomo ha raccontato che la sera della litigata finale è stata molto difficile. I vicini di casa della coppia avevano anche detto di aver visto la polizia.

Antonella Elia ha proseguito il racconto con gli occhi lucidi. La consapevolezza che appartengono a due mondi diversi è ormai arrivata.

Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili. Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me.

Invece, l’opinionista ha deciso di commentare anche le vergognose uscite di Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello Vip per il quale ieri sera è stata chiesta e avuta l’espulsione.

Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile.

E le sue parole sono state condivise da milioni di italiani. Anche Alfonso Signorini ha sgridato severamente l’ormai ex concorrente.