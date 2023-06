Antonella Fiordelisi, gli ex fidanzati commentano la rottura con Edoardo Donnamaria

In questi ultimi giorni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa. La notizia della fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha attirato l’attenzione di tutti gli esperti di gossip e nel corso delle ultime ore gli ex fidanzati dell’influencer hanno deciso di dire la loro in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Tramite alcune Instagram Stories Antonella Fiordelisi ha annunciato la fine della storia d’amore con Edoardo Donnamaria. L’ex schermitrice si è mostrata sulla sua pagina social in lacrime, muovendo all’ex fidanzato una serie di accuse che non sono passate inosservate.

In seguito alla notizia Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha deciso di dire la sua prendendo le difese di Edoardo Donnamaria. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Lui ha detto la verità. Ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato e in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24 ore su 24, in qualsiasi momento, è praticamente infrequentabile. Sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc. In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono, non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni.

E, continuando, Francesco Chiofalo ha poi aggiunto:

Mi sono ritrovato in quello che lui ha scritto al 100% perché sono le stesse cose che ho vissuto anche io e chiunque sia stato con lei. Inutile piangere senza lacrime sul latte versato per far scena. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Ma non è finita qui. Anche Gianluca Benincasa, con il quale Antonella Fiordelisi ha avuto una relazione, ha commentato la fine della storia d’amore tra la sue ex ed Edoardo Donnamaria con queste parole: