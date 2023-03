GF Vip, Francesco Chiofalo tuona contro Antonella Fiordelisi: le sue parole contro il padre dell’ex gieffina non sono passate inosservate

Francesco Chiofalo non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex protagonista di Temptation Island sta occupando di nuovo le pagine dei principali giornali di gossip per alcune dichiarazioni rilasciate su Antonella Fiordelisi e in particolar modo sul padre della sua ex fidanzata. Inutile dire che le sue parole stanno facendo il giro del web: scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Francesco Chiofalo tuona di nuovo contro Antonella Fiordelisi e la sua famiglia. Le dichiarazioni che in questi giorni l’influencer ha rilasciato sull’ex gieffina stanno occupando ampio spazio tra le pagine dei giornali di gossip. Queste sono state le parole che Chiofalo ha rilasciato nei confronti della sua ex fidanzata:

Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino.

Successivamente, l’ex protagonista di Temptation Island si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti di Stefano Fiordelisi, spendendo per lui parole non poco carine. Questo è il pensiero che Francesco Chiofalo ha espresso nei confronti del padre di Antonella Fiordelisi:

Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a f*****o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile.

Come reagiranno Antonella Fiordelisi e la sua famiglia alle parole di Francesco Chiofalo? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i diretti interessati replicheranno alle parole dell’influencer.