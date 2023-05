Antonella Fiordelisi, la sua nuova linea di gioielli è sold out: ecco quanto costano

Dopo aver terminato la sua esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è concentrata sulla propria vita professionale. Il giorno 15 maggio 2023, l’ex gieffina ha lanciato la sua nuova prima linea di gioielli la quale è andata subito in sold out. Ma quanto costano gli accessori? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più popolari e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultimo periodo, l’ex gieffina si è resa protagonista di un nuovo progetto lavorativo. Si tratta della realizzazione del del suo primo brand, ovvero una linea di gioielli la quale prende il nome di “The Queen Scaccomatto”.

Per creare questa sua prima collezione, la fidanzata di Edoardo Donnamaria si è affidata all’ispirazione del mondo degli scacchi. Nel dettaglio, i suoi gioielli assumono rappresentano i simboli delle pedine degli scacchi, dunque la Regina, il re, la Torre e il Cavallo. Il tutto è realizzato rigorosamente in modo artigianale. Ma qual è il prezzo di tali accessori?

Al contrario di quanti molti potessero pensare, la cifra dei gioielli è accessibile a tutti. Infatti, per quanto riguarda la collana, quest’ultima ha un valore di circa 34 euro, mentre i bracciali costano 29 euro. Il lancio della collezione è avvenuto nella giornata del 15 maggio 2023. In ogni modo, il progetto ha ottenuto grande successo in quanto le vendite hanno raggiunto il sold out nell’arco di pochissime ore.

Per chiunque volesse acquistare i prodotti appartenenti al nuovo brand di Antonella Fiordelisi, basta andare sul sito “The Queen Scaccomatto” e la spedizione sarà molto veloce. Nel corso di tre ore sono stati venduti circa due mila pezzi, stiamo parlando un grande successo che ha spinto il team dell’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini a rifornire la merce.