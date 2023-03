Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip 7? Ecco la cifra da capogiro

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi ha rappresentato una delle protagoniste più chiacchierate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, l’ex gieffina è stata eliminata al televoto. Ma quanto avrebbe guadagnato per partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini? Scopriamo insieme la cifra da capogiro.

Nonostante sia uscita a meno di una settimana dalla casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi continua ad essere oggetto di chiacchiere e polemiche sul web. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la donna avrebbe portato a casa un grosso bottino grazie all’esperienza vissuta nella settima edizione del Grande Fratello Vip.

Infatti, i guadagni settimanali della nota influencer al programma condotto da Alfonso Signorini si aggirano tra i 5000 euro e 15.000 euro a settimana. Considerando che è rimasta in casa per ben 26 settimane possiamo intuire che la donna abbia portato a casa una cifra da capogiro. Non è tutto. Antonella svolge la professione di influncer e rientra nella categoria dei mega influencer. Alla luce di questo può guadagnare dai 15.000 euro ai 60.000 euro per ogni sponsorizzazione.

Antonella Fiordelisi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi ha incontrato il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. I due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere e si sono rintanati in casa per trascorrere un po’ di tempo da soli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Nel frattempo, l’ex di Antonella, Gianluca Benincasa ha sollevato una polemica in rete. Nel dettaglio ha raccontato di aver provato a contattare l’ex schermitrice. Queste sono state le sue parole rilasciate ai microfoni di “Casa Pipol”: