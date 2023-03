GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia, la discussione tra le due gieffine non è passata inosservata

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime la gieffina è tornata a far parlare di sé per un’accesa lite di cui si è resa protagonista insieme a Micol Incorvaia. Scopriamo insieme cosa è successo.

La fine di questa edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e continuano a non mancare clamorosi colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia si sono rese protagoniste di un’accesa lite che non è passata inosservata soprattutto per le parole che l’ex schermitrice ha rivolto alla seconda finalista del reality.

Tutto è iniziato durante una chiacchierata che Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giaele De Donà stavano facendo nel cortiletto della casa, dove stavano parlando delle liti scoppiate in questa edizione. Le tre gieffine sono state raggiunta da Antonella la quale ha rivolto a Micol, Giaele e Milena questa parole:

Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me.

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta della sorella di Clizia Incorvaia che ha rivolto ad Antonella Fiordelisi queste parole:

Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista.

Dopo le parole pronunciate da Micol, l’ex schermitrice ha lanciato una vera e frecciatine alla finalista del Grande Fratello Vip:

Per tua sfortuna lo sono. Forse te ne renderai conto quando usciremo da qui.

Successivamente anche Milena Miconi e Giaele De Donà hanno riferito ad Antonella che non stavano parlando di lei. Ma la gieffina non ha voluto sentire alcuna ragione ed ha continuando ad inveire contro Micol rivolgendole queste parole: