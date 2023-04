Antonella Fiordelisi, una fan mostra il tatuaggio dedicato ai Donnalisi: il significato

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, una fan dell’ex gieffina si è resa protagonista di un clamoroso gesto nei suoi confronti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nel corso di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno dato molto sostegno e molta forza alla coppia. Inoltre, durante le puntate serali del programma condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori hanno potuto conoscere qualche sostenitrice dei Donnalisi.

Una in particolare si chiama Alba ed ha catturato l’attenzione del pubblico quando è stata chiamata dallo stesso Alfonso Signorini a parlare al centro dello studio. In quell’occasione, la ragazza aveva mostrato l’affetto spropositato nei confronti della coppia. Inoltre, aveva preso le difese contro la numerose critiche ricevute dai Donnalisi. Inutile dire che il video in questione è diventato virale in rete nel giro di pochissimi giorni.

In ogni modo, nel corso degli ultimi giorni, la diretta interessata si è resa protagonista di un clamoroso gesto con il fine di dimostrare il bene che prova nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio, la fan in questione si è fatta un tatuaggio il quale rappresenta la scritta “Nellina”. Quest’ultimo sarebbe il soprannome dell’ex schermitrice.

A mostrarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato su Twitter. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Questo è per te Nellina, che sei speciale.

Tale gesto non è di certo passato in osservato alla fidanzata di Edoardo Donnamaria la quale ha commentato tale episodio in questo modo: