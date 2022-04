Antonello Venditti costretto ad operarsi ad un occhio per via di un pucker maculare. Come sta il cantante tifosissimo della Roma

Momenti di preoccupazione per i tantissimi fan di Antonello Venditti. Il cantante, nella mattina di ieri ha pubblicato un video sui social nel quale si mostrava nella stanza di un ospedale, pronto per sottoporsi ad un intervento. Fortunatamente non era un’operazione complicata e già in serata è tornato a casa, dove ha registrato un altro video per tranquillizzare tutti.

Ieri la Roma di Jose Mourinho ha affrontato ed eliminato i norvegesi del Bodo Glimt nella partita valevole per i quarti di finale della Conference League.

Lo stadio era in festa e pieno in ogni ordine di posto, ma qualcuno di speciale non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto. Stiamo parlando di Antonello Venditti, che in mattinata aveva spiegato in un video come mai non avrebbe potuto andare allo stadio la sera stessa.

Devo operarmi, è una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato. Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo ed è bella come decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, poi tra l’altro è una struttura pubblica.

In didascalia al post, ironizzando e mostrando come sempre un animo positivo, aveva scritto così:

Poi vi racconto…💛❤️ Stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò…con un occhio…di riguardo! 😎 #RomaBodo

Antonello Venditti rassicura i suoi fan

Il problema all’occhio di Antonello Venditti, che lo ha portato alla decisione di sottoporsi all’operazione, si chiama pucker maculare.

In sostanza si tratta di un’alterazione dell’umor vitreo, che comporta la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina. Quest’ultima di conseguenza subisce una contrazione che pregiudica a volte le capacità visive.

L’intervento fortunatamente è andato molto bene e in serata il cantante ha voluto parlare di nuovo con i suoi follower, più che altro per tranquillizzarli sulle sue condizioni e ringraziarli per i numerosissimi messaggi di affetto.

Con una vistosa benda all’occhio ha voluto anche augurare una buona Pasqua a tutti.

Parole di grande amore e soddisfazione anche per la sua Roma, che il cantante ha seguito e sostenuto da casa.