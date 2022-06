Antonino Spinalbese commenta il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Quella tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stata una storia d’amore durata circa un anno da cui è nata una bellissima bambina, Luna Marì. Attualmente i due non sono una coppia e l’ex hairstylist ha deciso di commentare per la prima volta il ritorno di fiamma della modella con Stefano De Martino. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno rappresentato una delle coppie più chiacchierate all’interno del mondo del gossip. Dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì, la modella argentina e l’ex hairstylist hanno maturato la decisione di mettere un punto definitivo alla loro relazione.

Qualche mese dopo, è giunto l’inaspettato ritorno di fiamma tra la showgirl e Stefano De Martino. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio rilasciando qualche dichiarazione in merito alla questione. In questo modo è inziato il suo racconto:

Pensando che portava in grembo mia figlia, sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E infatti, in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito ad essere un buon padre anche da solo.

Per quanto riguarda i motivi della separazione, l’ex parruchiere ha rivelato che sia lui che Belen Rodriguez avevano progetti differenti per il loro futuro:

Dopo Luna Marì c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso decisioni di seguire le nostre sensazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Infine è giunto il commento in merito a Stefano De Martino. Queste sono state le sue parole: