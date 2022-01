Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre modella appena atterrata in Italia dopo il viaggio in Uruguay ha trovato Stefano De Martino. Infatti quest’ultima è andato a prendere la sua ex moglie all’aereoporto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito dei rumors circa la presunta rottura con Antonino Spinalbese, la showgirl è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un “riavvicinamento” con Stefano De Martino.

Al termine delle feste natalizie, Belen Rodriguez aveva deciso di concedersi un viaggio in Uruguay insieme alla sua amica Patrizia Giffi. Al suo ritorno in Italia, c’era Stefano De Martino ad aspettare la modella argentina in aereoporto. Ad avvistare i due andare via insieme sono stati gli occhi attenti di “Whoopsee“.

Stando alle ultime indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che Belen Rodriguez abbia archiviato definitivamente la storia d’amore con Antonino Spinalbese. Ormai da settimane i due non si mostrano più insieme sui social e questa potrebbe confermare la loro definitiva separazione.

Nel frattempo la modella argentina si gode la sua vita tra gli amici e la famiglia. Tra le persone con cui la showgirl passa più tempo nel corso dell’ultimo periodo c’è anche Stefano De Martino. Infatti, sembra che il ballerino si preoccupi per la sua ex moglie e non ci pensa due minuti a farsi trovare in aereoporto pronto per accompagnarla a casa a bordo della sua auto.

Per qualche mese sui social non si è fatto altro che parlare della crisi tra Belen Rodriguez e l’hairstylist di Milano. Sembra che la rottura tra i due sia sempre più chiara e le ultime indiscrezioni arrivano da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”. Stando alle parole del giornalista i due sarebbero: