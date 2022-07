Antonino Spinalbese entrerà nella casa del GF Vip? L’indizio di Alfonso Signorini non lascia alcun dubbio

Quasi tutto pronto per l’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa Alfonso Signorini sta lavorando sodo per creare un cast in grado di suscitare l’interesse del pubblico. Sono stati tanti i nomi dei possibili concorrenti fatti in questi giorni. Tra i tanti non è potuto mancare quello di Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? In queste ultime ore Alfonso Signorini ha condiviso sulla sua pagina social un indizio che confermerebbe l’ingresso nella casa più spiata d’Italia dell’ex di Belen Rodriguez. Stando alle ultime indiscrezioni, anche Deianira Marzano avrebbe confermato la presenza di Antonino Spinalbese nel reality.

Come già anticipato, nelle score ore Alfonso Signorini ha condiviso sulla sua pagina social un indizio allo scopo di svelare l’identità di uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Lo scatto in questione ritrae un mazzo di chiavi e la cover di un cellulare.

Sono stati molto coloro che hanno attribuito l’immagine in questione proprio all’ex di Belen Rodriguez. Il diretto interessato, però, non ha ancora confermato né smentito le voci in circolazione sul suo conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Antonino Spinalbese sarà uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese, la rivelazione sulla rottura con Belen Rodriguez

In una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Antonino Spinalbese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez. A riguardo, l’hairstylist ha svelato: