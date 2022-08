Antonino Spinalbese torna single: è finita con Giulia Tordini

In queste ultime ore il nome di Antonino Spinalbese è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Dopo essere stato a lungo al centro del gossip per la sua presunta partecipazione nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, l’ex di Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che l’hairstylist sia tornato single.

Antonino Spinalbese torna single. Stando alle ultime voci in circolazione, pare sia già finita la storia d’amore tra l’hairstylist e la creative director Giulia Tordini. Attualmente non si conoscono le cause della rottura, anche se sono molti coloro a pensare che c’entri la partecipazione dell’ex di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip.

A dare l’annuncio della fine della storia tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini è il portale ‘ThePipolGossip’. Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Antonino Spinalbese, come da pronostico, entrerà da ‘single’ al GF Vip. La storia con Giulia Tordini è finita.

Continuando, la pagina scrive:

Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio.

Anche se non sono note le cause precise della rottura tra i due, il giornale fa intendere che la storia sia naufragata molto probabilmente per la partecipazione dell’ex di Belen Rodriguez al GF Vip.

Belen Rodriguez contraria alla partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Sono molte le voci in circolazione secondo cui anche Belen Rodriguez non avrebbe accettato l’entrata del suo ex compagno all’interno della casa più spiata d’Italia. Stando alle indiscrezioni, la showgirl argentina si è ritenuta pronta anche a denunciare l’hairstylist qualora parlasse della loro relazione e della bimba che hanno avuto insieme.

Al momento il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo la vicenda di cui in questi ultimi giorni è protagonista. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Antonino Spinalbese si esporrà riguardo tale gossip.