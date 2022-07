Belen Rodriguez minaccia Antonino Spinalbese: cosa sta succedendo

Le parole della showgirl: "Se parli di me e di mia figlia ti denuncio"

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati la coppia più chiacchierata di questi ultimi tempi. Nonostante la loro storia sia naufragata, le principali pagine di cronaca rosa continuano a parlare di loro. In queste ultime ore è trapelato un ulteriore gossip riguardo l’ex coppia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Sembra che ci sia della tensione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Stando alle ultime notizie, pare che la showgirl argentina abbia minacciato il suo ex compagno e padre di sua figlia. Il motivo? Visto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Belen ha chiesto ad Antonino Spinalbese di non parlare di lei e di sua figlia durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

A rendere noto tale gossip è stata la pagina Instagram ‘Investigatore Social’. La pagina ha svelato che Belen Rodriguez non avrebbe preso bene la notizia del fidanzamento del suo ex compagno con Giulia Tordini, oltre che la notizia dell’ingresso del modello all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stando alla pagina in questione, sembra che Belen abbia chiamato Antonino Spinalbese rivolgendosi a lui con parole di minaccia. Questo è quanto avrebbe riferito la showgirl argentina al suo ex fidanzato:

Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio.

Belen Rodriguez e la minaccia ad Antonino Spinalbese

Sembra ormai che non ci sia alcun dubbio: tra Belen Rodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese, nonché padre della sua secondogenita Luna Marì, potrebbe iniziare una vera e propria guerra.

Da giorni ormai si vocifera dell’ingresso dell’ex della showgirl argentina all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pare infatti che Alfonso Signorini stia lavorando sodo per portare Antonino Spinalbese all’interno della casa più spiata d’Italia. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire l’evolversi degli eventi e novità a riguardo.