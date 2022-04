Una gioia infinita per Antonio Mezzancella. L’imitatore e artista, infatti, è appena diventato papà per la terza volta. A dare l’annuncio ci ha pensato Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma in cui lui è ospite fisso e delizia gli spettatori con le sue performance.

La felicità non ha coinvolto solo l’imitatore e la sua compagna, la ballerina Georgia Manci. Ma si è divulgata in tutta la famiglia di Oggi è un altro giorno.

La stessa conduttrice, Serena Bortone, già nel collegamento pre puntata con il Tg1 ha annunciato la lieta novità.

La nascita della piccola Aurora, poi, è stata celebrata anche da Memo Remigi, che ha indossato una camicia rosa per l’occasione, e da Romina Carrisi, che sul suo account Instagram ha pubblicato una storia nella quale gioisce per il fatto che la famiglia del programma si sia allargata.

Aurora è la terza figlia per Antonio Mazzancella, la prima insieme a Georgia Manci. Le altre sue due bimbe, che si chiamano Chiara e Laura, sono nate da un precedente matrimonio dell’artista.

Antonio e Georgia sono insieme dal 2016. In quell’anno lui partecipava come concorrente a Tale e Quale Show, programma che lo vide trionfare, e lei faceva parte del corpo di ballo dello stesso programma presentato da Carlo Conti.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha spinti ad intraprendere subito una convivenza. L’amore, oggi, è finalmente coronato anche con l’arrivo di una bimba.

Antonio Mezzancella racconta i momenti del parto

Lo stesso imitatore, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, ha raccontato anche i momenti del parto. Momenti in cui lui ha partecipato attivamente, non abbandonando mai la sua “Geo”.

Ho visto cose che voi umani… è incredibile cosa possa fare il corpo femminile. Ho preso parte attiva, le hanno detto che poteva aggrapparsi a me.

Il travaglio di Georgia è stato molto lungo, è durato quasi 12 ore, ma alla fine è andato tutto bene. La stessa ballerina ha voluto mandare un video messaggio, direttamente dal suo letto di ospedale, nel quale salutava, ringraziava e rassicurava tutti sulle sue condizioni e su quelle della bambina.