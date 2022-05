Gioia immensa per Antonio Moriconi e Iulia Sciumè per la nascita della piccola Isabel, la loro prima figlia insieme: l'annuncio social

Fiocco rosa a casa di Antonio Moriconi, ex volto di Uomini e Donne, e della sua compagna Iulia Sciumè. I due hanno infatti annunciato sui loro account Instagram la nascita della piccola Isabel, loro prima figlia insieme. La neonata è arrivata a coronare un amore che, sebbene sia nato da poco, pare sempre più puro e profondo.

Indimenticabile la sua esperienza a Uomini e Donne. Antonio è entrato nel cuore di milioni di telespettatori nel 2018, quando a Uomini e donne si era seduto su una delle sedie riservate ai corteggiatori.

Lui si era legato in particolar modo alla tronista Teresa Langella, che però alla fine lo aveva bruciato non scegliendolo.

Ci è voluto del tempo, ma alla fine il bel maestro di sci e modello, originario di Frosinone, ha ritrovato l’amore e la felicità che voleva e sicuramente meritava.

Credit: iulia.sciume – Instagram

Merito della bellissima Iulia Sciumè, studentessa e imprenditrice 25enne di origini rumene, nota anche per aver partecipato in diversi programmi televisivi legati al Festival di Sanremo.

Iulia Sciumè e Antonio Moriconi genitori

Credit: iulia.sciume – Instagram

I due si frequentano ormai da un po’ e qualche mese fa avevano annunciato sui social che ben presto sarebbe arrivata una bimba a completare le loro vite.

Ebbene, quel momento tanto sognato per 9 mesi, è arrivato e Antonio Moriconi e Iulia Sciumè non potevano essere più felici di così. La neo mamma, a corredo della fotografia scattata in ospedale con la piccola Isabel in braccio, ha scritto:

Il 3/05/2022 alle 16:07 è cambiata per sempre la nostra vita. 🎀 Non si può spiegare l’emozione che si può provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato. Adesso esiste, è li , l’hai fatto tu ed è tutto tuo. Inspiegabile davvero.

Poi ha proseguito dedicato parole dolcissime anche al suo compagno, che non l’ha mai lasciata sola, nemmeno durante il parto.