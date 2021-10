Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Teresa Langella che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. L’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente rotto il silenzio ed ha confessato in tribunale una molestia subita. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Teresa Langella ha deciso di fare i conti con il suo passato portando alla luce un trauma che si teneva dentro da troppo tempo. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram di essere stata molestata da un medico chirurgo. Un segreto che lei sessa cercava di seppellire invano:

Teresa Langella si è lasciata andare ad una lunga confessione attraverso il suo profilo Instagram riguardo a una vicenda del suo passato che l’ha segnata per sempre. Un medico chirurgo ha molestato la donna e quest’ultima ha finalmente avuto il coraggio di denunciare il triste accaduto.

La fidanzata di Andrea Dal Corso ha deciso di condividere un momento così delicato con tutti i suoi fan i quali si sono uniti al suo dolore. Queste sono state alcune delle sue struggenti parole:

Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro.